Covid-19

A organização do Festival Paredes de Coura admitiu hoje realizar um evento no inverno, caso se verifiquem as condições de segurança definidas pelas autoridades de saúde devido à covid-19, e que levaram ao adiamento do festival para 2021.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do festival, João Carvalho, reconheceu que ainda não houve tempo para parar e ser criativo, face à velocidade e incerteza decorrente da crise pandémica em Portugal.

Segundo aquele responsável, o plano B para a realização do festival tem vindo a ser falado ao longo destes dois meses, que começam a parecer "10 anos".