Covid-19

A edição de 2020 do festival de música eletrónica Neopop foi reagendada em face da proibição de realização destes eventos até 30 de setembro, devendo regressar a Viana do Castelo entre 11 e 14 de agosto do próximo ano.

"Por motivos de força maior, referentes à pandemia Covid-19, e pela garantia da segurança e bem-estar do público, a organização vê-se obrigada a reagendar o festival", anunciou hoje a organização do Neopop.

Em comunicado, a organização, que já no ano passado assumiu como lema "Keeping Techno Safe", refere que "a prioridade é proteger a sua audiência e garantir que em 2021 o festival regresse mais forte do que nunca, com uma edição que se espera histórica".