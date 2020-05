Covid-19

O Festival Musa Cascais, de música reggae, previsto para o primeiro fim de semana de julho, foi adiado para o mesmo mês do próximo ano, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a organização.

A decisão, tomada "com base nas diretrizes do Governo", foi divulgada em comunicado da associação Criativa, enviado à agência Lusa.

"Em 22 anos de existência, o Musa nunca falhou nenhuma edição. Todas as dificuldades e desafios com que nos deparámos ao longo destes anos foram sempre ultrapassadas", salienta a organização do que afirmam ser "o maior festival de reggae de Portugal".