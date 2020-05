Covid-19

A Romaria da Senhora d'Agonia, em Viana do Castelo, vai festejar-se em formato virtual, devido à pandemia de Covid-19, sendo que apenas o dia 20 de agosto, dedicado à padroeira, será celebrado presencialmente, cumprindo as normas das autoridades de saúde.

"Vai manter-se o centro da festa que é o dia dedicado a Nossa Senhora d'Agonia, com uma celebração litúrgica no santuário, de forma presencial, com o número de pessoas que forem definidas, no final do mês de maio, pela Conferência Episcopal Portuguesa, pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde (DGS). As presenças serão sempre limitadas a essas orientações", afirmou hoje, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Viana do Castelo.

A decisão foi tomada hoje, no final de uma reunião entre o presidente e a respetiva Comissão Executiva das Festas de Nossa Senhora da Agonia, a VianaFestas, a Real Confraria de Nossa Senhora da Agonia, a presidente da VianaFestas, o pároco de Monserrate e o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.