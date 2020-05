Actualidade

"Castro", a primeira tragédia clássica portuguesa, que tem por base a vida e a morte de Inês de Castro, é posta em cena pelo encenador Nuno Cardoso, sem que nenhuma das personagens tenha contacto entre si.

A peça teve hoje um ensaio público 'online', com atores, encenador e espetadores ligados apenas pela plataforma digital, quando passam pouco mais de dois meses sobre a estreia desta versão, em 05 de março, no Teatro Aveirense, quando Portugal somava nove pessoas infetadas com covid-19, quase duas semanas antes da declaração do estado de emergência.

Escrita pelo poeta humanista português António Ferreira, "Castro" foi ainda exibida em vídeo, no Teatro Nacional S. João (TNSJ), no Porto, durante as celebrações do centenário desta sala de espetáculos, no início de março, onde estava para ser estreada, a 27 desse mês, Dia Mundial do Teatro. Nessa altura, porém, já a sala se encontrava encerrada e só foi possível vê-la 'online'.