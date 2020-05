Actualidade

A Advocacia-Geral da União (AGU) brasileira pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar apenas parte das gravações da reunião governamental citada nas acusações do ex-ministro da Justiça contra o Presidente do país.

O pedido, apresentado na quinta-feira, refere-se à reunião de 22 de abril citada no depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, num inquérito que investiga a alegada interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

A AGU, órgão que defende o executivo em processos judiciais, enviou um novo pedido ao juiz Celso de Mello, a pedir autorização para entregar apenas as partes do vídeo que contêm assuntos de interesse do inquérito, ou seja, a conversa entre Moro e Bolsonaro sobre a Polícia Federal, noticiou a imprensa local.