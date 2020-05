Covid-19

A China detetou um caso da covid-19 nas últimas 24 horas, sem ter voltado a registar mais vítimas mortais, informou hoje a Comissão de Saúde chinesa.

O país asiático elevou assim para 12 o número de novos casos registados desde o início do mês. Não há registo de vítimas mortais até às 23:59 de quinta-feira (16:59 em Lisboa) na China, disseram as autoridades.

Este novo caso referido pela Comissão de Saúde chinesa é de contágio local e foi detetado em Jilin, província que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, no nordeste da China.