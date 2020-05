Actualidade

As autoridades do estado norte-americano da Geórgia detiveram na quinta-feira dois homens, pai e filho, acusados de matarem em fevereiro um jovem afro-americano que praticava desporto por, alegaram, acreditarem que era um ladrão.

A dupla detenção ocorreu depois de um advogado ter divulgado um vídeo do incidente na terça-feira, com as imagens a provocarem indignação no país.

Os detidos, Gregory McMichael, de 64 anos, e o filho Travis, de 34, ambos brancos, são acusados de matarem a tiro Ahmaud Arbery, de 25 anos, negro, num bairro residencial da cidade costeira de Brunswick em 23 de fevereiro.