Covid-19

O Eurogrupo volta a discutir hoje, por videoconferência, a resposta europeia à crise da covid-19, agora tendo já em sua posse as previsões macroeconómicas da Comissão, que antecipam uma contração recorde este ano na zona euro.

Após várias videoconferências celebradas num formato alargado aos países que não têm a moeda única, para discutir as respostas de emergência às consequências socioeconómicas da covid-19, os ministros das Finanças da zona euro voltam a reunir-se no formato regular, a 19, com diversos pontos em agenda, incluindo a apresentação das conclusões da 11.ª missão de vigilância pós-programa realizada pela Comissão Europeia e Banco Central Europeu a Portugal, há já três meses.

Depois de terem chegado a um acordo, em 09 de abril passado, sobre um pacote de emergência num montante total de 540 mil milhões de euros para fazer face à crise provocada pela pandemia - entretanto 'aprovado' pelo Conselho Europeu --, o Eurogrupo tenciona hoje definir os termos exatos de uma das 'redes de segurança' adotadas, a linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), designada "Apoio à Crise Pandémica".