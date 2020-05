Actualidade

O Baixo Alentejo e o Algarve deixaram de estar no final de abril em situação de seca severa, mas mantinham-se na classe de seca moderada, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No final de abril, 39% do território estava na classe de chuva fraca, 25,5% normal, 19,4% em seca fraca, 14,5% em seca moderada e 1,6% em chuva moderada.

De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) disponível hoje no 'site' do IPMA, no final de abril registou-se uma diminuição da área e da intensidade da seca meteorológica nas regiões do centro e do sul, onde já não se verificou a classe de seca severa, mantendo-se ainda a de seca moderada no Baixo Alentejo e Algarve.