Actualidade

Pelo menos 14 pessoas morreram hoje colhidas por um comboio de mercadorias, no oeste da Índia, disseram responsáveis e meios de comunicação locais.

O Ministério dos Caminhos-de-Ferro escreveu na rede social Twitter que o maquinista viu o grupo de trabalhadores migrantes a caminhar pelos carris, mas não conseguiu travar a tempo.

A polícia indicou que dois trabalhadores ficaram feridos no acidente ocorrido no distrito de Aurangabad, no estado de Maharashtra, de acordo com a agência de notícias Press Trust of India (PTI).