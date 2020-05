Covid-19

A Câmara de Coimbra está a estudar a flexibilização da ocupação de espaço público para esplanadas do setor da restauração, até final do ano, em todo o concelho, disse hoje o presidente do município, Manuel Machado.

Além de permitir a ampliação do espaço das esplanadas e sem a cobrança de qualquer taxa até final deste ano, a autarquia também admite a criação de esplanadas em estabelecimentos que não as possuem, disse hoje à agência Lusa Manuel Machado.

A medida, que surge na sequência do Plano de Desconfinamento definido pelo Governo devido à covid-19, visa apoiar os estabelecimentos do setor da restauração, que terão lotação limitada - para garantir a distância social, de modo a evitar o contágio --, e a "retoma da vida económico-social" da cidade e do concelho, sublinha Manuel Machado.