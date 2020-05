Covid-19

O mercado de Góis regressa à normalidade na terça-feira, após quase dois meses em que um vendedor solitário compareceu semanalmente no local do seu negócio, disse hoje a presidente da Câmara à agência Lusa.

Lurdes Castanheira explicou que a autarquia "não teve necessidade" de cancelar a realização do mercado, no âmbito das medidas de combate à pandemia da covid-19, já que "as pessoas deixaram de aparecer".

Enquanto vigorou o estado de emergência, renovado duas vezes pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, totalizando 45 dias, "os comerciantes e os utilizadores, eles próprios, foram deixando de aparecer" no local onde os feirantes costumam negociar em cada terça-feira.