A produção do setor industrial em Espanha teve uma queda de 10,2% em março, em relação ao mesmo mês de 2019, a maior descida desde abril de 2017 (10,9%), revela hoje o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol.

O índice de produção industrial (IPI) espanhol reflete, assim, o impacto da pandemia de covid-19, uma vez que muitas fábricas decidiram parar a sua produção depois de o estado de emergência ter entrado em vigor a 15 de março último.

O INE sublinha que todas as componentes do índice caíram em março, em particular a produção de bens de consumo duradouros, que diminuiu 24,6%, e de bens de capital 24,1%.