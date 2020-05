Actualidade

O músico norte-americano Bob Dylan lança o seu próximo disco, intitulado "Rough and Rowdy Ways", no dia 19 de junho, tratando-se do primeiro álbum de originais desde "Tempest", de 2012.

Dylan, 79 anos, que anunciou hoje o lançamento do novo disco, divulgou também mais um tema inédito - "False Prophet" - o terceiro que o músico apresenta desde o passado mês de março.

Anteriormente Bob Dylan divulgou "Murder Most Foul", uma canção de 17 minutos que aborda o assassínio do presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy; e "I Contain Multitudes", um título inspirado no poema "Sond of Myself" de Walt Whitman.