Covid-19

O índice que mede a atividade empresarial em Moçambique caiu para 37,1 pontos, "uma descida sem precedentes" que mostra "um declínio acentuado na produção" em abril devido à pandemia da covid-19 e às restrições nas movimentações.

"As empresas moçambicanas observaram um declínio acentuado na produção durante o mês de abril, com a escalada da pandemia provocada pela doença do novo coronavírus de 2019 a resultar numa redução drástica de novos negócios", lê-se na análise à atividade económica moçambicana de abril.

No texto que acompanha a divulgação do Índice PMI, que mede a atividade empresarial, acrescenta-se que "as medidas destinadas a reduzir a propagação do vírus, incluindo as restrições às viagens e a proibição à concentração de pessoas, tiveram um impacto substancial na procura, com a contração dos números relativos ao emprego e à atividade de aquisição face ao agravamento no panorama para a atividade".