Covid-19

As estimativas mais recentes apontam para uma quebra da economia entre os 2,0% e 3,4%, em cadeia, no primeiro trimestre, devido à crise associada à pandemia de covid-19, segundo números do ISEG, BBVA e Bankinter.

O número mais baixo é previsto pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade de Lisboa, que estimou, na quarta-feira, uma contração económica entre os 2,0% e 2,5% no primeiro trimestre do ano relativamente ao último trimestre de 2019.

O BBVA, cujas perspetivas económicas para Portugal de 2020 foram conhecidas hoje, estima uma contração de 2,5% do PIB, em cadeia, no primeiro trimestre de 2020, estimando também que se terá verificado uma descida no consumo das famílias de 1,9% nesse período.