Covid-19

A Câmara de Lisboa anunciou hoje que, no âmbito da programação do Museu do Fado, concebida no contexto de apoio ao setor, "foram contratados mais de 160 profissionais".

A informação foi divulgada num comunicado sobre os apoios da autarquia a artistas, no âmbito da pandemia de covid-19, em que a Câmara afirma que estes se inserem "num quadro de solidariedade e coesão", sublinhando "a riqueza e a dinâmica que têm pautado a vida cultural de Lisboa", de que o fado faz parte.

A autarquia explica que "foi concebida uma programação no valor de 200 mil euros", para este setor, no âmbito da atividade do Museu.