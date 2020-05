Covid-19

Os restaurantes e os cafés quando reabrirem este mês devem privilegiar o uso das esplanadas e o serviço 'take away' e devem incentivar o agendamento prévio, segundo uma orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgada.

Na orientação, a DGS estabelece as várias medidas que os estabelecimentos de restauração e bebidas devem adotar quando reabrirem no dia 18 de maio.

Entre as medidas a adotar, a autoridade de saúde destaca a redução da capacidade máxima do estabelecimento, por forma a assegurar o distanciamento físico recomendado de dois metros entre as pessoas, privilegiando a utilização de áreas exteriores, como as esplanadas (sempre que possível) e o serviço take-away.