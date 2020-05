Covid-19

As exportações diminuíram 13,0% e as importações recuaram 11,9% em março em termos homólogos, um "acentuado decréscimo" face aos dois meses anteriores que "reflete já parcialmente efeitos da pandemia de covid-19", divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em termos médios, no período de janeiro-fevereiro de 2020, as exportações tinham registado um aumento de 2,2% e as importações tinham progredido 0,2%.

Em março, "destacam-se os decréscimos tanto nas exportações como nas importações de 'material de transporte' (-33,5% e -38,4%, respetivamente), principalmente 'automóveis para transporte de passageiros' nas exportações e 'outro material de transporte (aviões)' nas importações".