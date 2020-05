Covid-19

A organização do Terras sem Sombra divulgou hoje que pretende adiar e reprogramar os concertos e outras atividades do festival deste ano ainda não realizados devido à pandemia de covid-19, para "cumprir na íntegra" o programa.

"O nosso objetivo é adiar e reprogramar as atividades ainda não realizadas e cumprir na íntegra o programa que não foi possível concretizar, procedendo aos reajustes necessários" e tendo em conta "as recomendações das autoridades", como "número de participantes, distâncias a respeitar, medidas de higienização, entre outras", disse hoje à agência Lusa a diretora-executiva do Festival Terras sem Sombra, Sara Fonseca.

No entanto, "em primeiro lugar", a organização do festival vai "aguardar pela promulgação da lei" sobre a proibição de realização de festivais e espetáculos de natureza análoga, até dia 30 de setembro deste ano, decidida na quinta-feira em Conselho de Ministros, e "estudar em que medida se aplica a festivais de música antiga, clássica e contemporânea, como é o caso do Terras sem Sombra", frisou.