Covid-19

A Dinamarca quer reabrir os museus, teatros, cinemas, parques de diversões ao ar livre e jardins zoológicos em 08 de junho, anunciou hoje o Governo, adiantando que as reuniões passarão a poder juntar até 50 pessoas.

As autoridades anunciaram na quinta-feira que os centros comerciais vão reabrir na próxima segunda-feira e que a atividade de locais de culto, faculdades e restaurantes regressará em 18 de maio.

O calendário anunciado resulta de um acordo realizado entre os partidos representadas no parlamento que, no entanto, alertaram para os riscos do alívio das restrições.