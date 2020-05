Actualidade

O Tribunal da Relação de Lisboa determinou a repetição do julgamento por outro coletivo de juízes do antigo funcionário da conservatória da Madeira condenado a sete anos e seis meses, pelos crimes de peculato e falsificação de documentos.

No acórdão facultado à agência Lusa pelo defensor do arguido, Carlos Paisana, na avaliação feita pelo Tribunal da Relação, a decisão do tribunal de primeira instância da Comarca da Madeira "padece de vício de contradição insanável da fundamentação, além de outras patologias".

Por isso, ordena "o reenvio dos presentes autos para novo julgamento relativamente à totalidade do processo".