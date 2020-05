BCE

O Tribunal de Justiça da União Europeia recordou hoje que tem "competência exclusiva para declarar que um ato de uma instituição da União é contrário ao direito" comunitário, numa reação ao acórdão do Tribunal Constitucional alemão sobre o BCE.

"A fim de assegurar uma aplicação uniforme do direito da União, o Tribunal de Justiça, criado para este efeito pelos Estados-membros, tem competência exclusiva para declarar que um ato de uma instituição da União é contrário ao direito da União. Com efeito, divergências entre os órgãos jurisdicionais dos Estados-membros quanto à validade de tais atos seriam suscetíveis de comprometer a unidade da ordem jurídica da União e de prejudicar a segurança jurídica", sustenta, numa invulgar reação a uma decisão de um órgão jurisdicional nacional.

A reação surge num comunicado hoje divulgado, no qual a direção da comunicação do Tribunal de Justiça da UE indica ter recebido numerosas questões em relação ao acórdão da passada terça-feira pelo Tribunal Constitucional alemão sobre o programa de compra de dívidas do Banco Central Europeu (BCE) e, apontando que "nunca comenta uma decisão de um órgão jurisdicional nacional", recorda alguns princípios "de uma maneira geral".