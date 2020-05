Covid-19

O acompanhamento do estado das equipas de trabalho, a limpeza dos estabelecimentos e a avaliação da qualidade do ar são as três iniciativas essenciais definidas pela APHORT para preparar os restaurantes para a reabertura no dia 18.

Num comunicado hoje divulgado, a APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo refere que, para preparar os restaurantes para a reabertura, elaborou um guia de boas práticas, exclusivamente direcionado aos estabelecimentos de restauração e bebidas.

Neste contexto, na primeira fase de preparação para a reabertura, a APHORT definiu "tre^s passos essenciais, que os estabelecimentos devem começar a implementar desde ja´", sendo o primeiro "fazer um acompanhamento do estado atual das equipas de trabalho, de forma a avaliar a situação e a garantir que estão asseguradas as condiço~es para o seu regresso gradual".