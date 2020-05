Migrações

As autoridades do Bangladesh anunciaram hoje a transferência de 280 refugiados rohingya, que estavam no mar há semanas, para uma ilha remota perto da costa do país, onde já tinham sido instalados outros 30 no domingo.

"Um navio da Marinha capturou o barco (onde viajavam os refugiados), a cerca de 30 quilómetros ao sul da ilha de San Martin, com 280 pessoas a bordo", disse um oficial da Marinha que pediu à agência de notícias espanhola Efe para manter o anonimato.

"Fornecemos-lhes comida e bebida e estão a ser transferidos para a ilha de Bhasan Char", adiantou, confirmando que o barco foi localizado na noite de quarta-feira passada.