Covid-19

A China anunciou hoje que apoia a criação "após o fim da epidemia" de uma comissão, sob a égide da Organização Mundial da Saúde (OMS), para avaliar "a resposta global" à Covid-19.

Essa avaliação deve ser feita de maneira "aberta, transparente e inclusiva", disse Hua Chunying, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A posição do Governo chinês surge depois de vários países, incluindo Estados Unidos e Austrália, terem exigido uma investigação sobre o aparecimento do vírus no país asiático, no final do ano passado.