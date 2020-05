Covid-19

As equipas de futebol vão poder fazer cinco substituições por jogo, em três momentos, anunciou hoje a FIFA, após a concordância do Internacional Board (IFAB), tendo em vista a proteção dos jogadores devido à pandemia de covid-19.

"Como o futebol está a considerar a retoma das competições pelo mundo após a pandemia de covid-19, o IFAB concordou em fazer uma alteração temporária às Leis do Jogo, com base na proposta feita pela FIFA para proteger o bem-estar do jogador", lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol mundial.

Esta alteração pontual e temporária vai entrar imediatamente em vigor e vai ser aplicada nas competições que estejam previstas para ser concluídas até 31 de dezembro de 2020, quer sejam as que serão retomadas ou as iniciadas entretanto.