Covid-19

A taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu 14,7% em abril, quando se perderam 20,5 milhões de empregos, devido às medidas para conter a pandemia de covid-19, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

A taxa de desemprego atingiu o nível mais alto desde os anos de 1930.

"O emprego caiu fortemente em todos os principais setores, com perdas mais significativas em particular nos setores da hotelaria e lazer", precisa o comunicado do Departamento do Trabalho.