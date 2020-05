Actualidade

O porta-voz do PAN considerou hoje que a nova injeção de capital por parte do Estado no Novo Banco é "uma operação irresponsável" e defendeu que o dinheiro seria mais bem aplicado para atenuar as "graves consequências" da pandemia.

Através de um vídeo enviado à comunicação social, André Silva afirma que "a injeção apressada de 850 milhões de euros no Novo Banco via Fundo de Resolução é uma operação irresponsável, que poderá comprometer ainda mais os resultados orçamentais e a sustentabilidade financeira do nosso país este ano".