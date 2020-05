Covid-19

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário caíram 19% em março face ao mesmo mês de 2019, sofrendo um "forte impacto" da pandemia e acumulando uma quebra de 6,4% no primeiro trimestre, divulgou hoje a associação setorial.

Segundo os dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e tratados pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), "em termos cumulativos, o primeiro trimestre termina com uma quebra de 6,4% e um valor exportado de 1.277 milhões de euros", com praticamente "todos os capítulos da secção dos têxteis e vestuário no vermelho".

As exceções foram as pastas, feltros e artigos de cordoaria (com um aumento de 6,3 milhões de euros ou 8,4%), as matérias-primas de algodão, incluindo fios e tecidos (subida de 2,3 milhões de euros ou 5,8%) e as matérias-primas de outras fibras têxteis vegetais, incluindo fios e tecidos (crescimento de 268 mil euros ou 10,7%).