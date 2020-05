Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciará "em devido tempo" a decisão sobre uma eventual candidatura a um segundo mandato como presidente do Eurogrupo, estando agora concentrado na resposta à crise da covid-19, indicou hoje o seu porta-voz.

Sem comentar expressamente uma notícia hoje avançada pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, segundo o qual Centeno não vai candidatar-se a um segundo mandato como presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro, alegadamente pelo cansaço provocado pela carga excessiva de trabalho também decorrente da acumulação de pastas, o porta-voz do presidente do Eurogrupo recordou que o atual mandato termina apenas em 13 de julho e apontou que só mais perto dessa data deverá ser anunciada uma decisão.

Lembrando que "a decisão do Eurogrupo de eleger o seu presidente deve ser tomada, o mais tardar, na reunião de julho", o porta-voz indicou que Centeno "tomará e comunicará a sua decisão sobre a sua candidatura a um segundo mandato em devido tempo".