Portugal vai emitir até 1.250 milhões de euros em dívida a cinco e a dez anos na próxima quarta-feira, divulgou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 13 de maio pelas 10:30 horas dois leilões das OT [Obrigações do Tesouro] com maturidade em 15 de outubro de 2025 e 18 de outubro de 2030, com um montante indicativo global entre EUR 1.000 milhões e EUR 1.250 milhões", pode ler-se no comunicado divulgado pela entidade presidida por Cristina Casalinho.

No anterior leilão com maturidades semelhantes, em 22 de abril, o IGCP foi aos mercados arrecadar 1.016 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a seis e 10 anos, a juros mais altos face aos anteriores leilões comparáveis de 11 de março, foi anunciado.