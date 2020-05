Covid-19

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje a criação de um 'marketplace' eletrónico regional exclusivo para a venda e distribuição de produtos da região dos 14 municípios e no qual os empresários estarão isentos de custos de adesão.

"Esta iniciativa aposta nas vantagens do comércio eletrónico, como veículo para a transformação digital das micro, pequenas e médias empresas da região, tendo por missão apoiar os produtores locais no escoamento dos seus produtos a nível nacional, face ao contexto que se vive atualmente com a pandemia covid-19", explica um comunicado.

Segundo o documento, o projeto foi desenvolvido em conjunto com o Turismo Centro de Portugal, os Grupos de Ação Local (GAL) e várias associações empresariais e comerciais, assim como Comissão Vitivinícola Regional do Dão, e será "exclusivamente destinado à venda e distribuição de produtos da região Viseu Dão Lafões".