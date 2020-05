Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Viseu anunciou hoje o cancelamento da edição deste ano da Feira de São Mateus e prometeu eventos ao longo do verão espalhados pela cidade com "sabor e aroma" do certame secular.

"Em 2020, a Feira de São Mateus não se vai realizar. É uma decisão difícil, mas inevitável da nossa parte, considerando também a proibição decidida pelo Governo, do cancelamento de todos os festivais e eventos análogos até 30 de setembro", anunciou António Almeida Henriques.

Uma decisão que, "depois de uma avaliação de um evento como este, com a relevância que tem, que é visitado por mais de um milhão de pessoas, obviamente que não haveria condições do ponto de vista sanitário para assegurar o distanciamento social".