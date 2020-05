Covid-19

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) deste ano, que já tinha sido adiada para 27 a 31 de maio, foi cancelada e só se vai realizar entre os dias 03 e 07 de março de 2021, informou hoje a organização.

"A Fundação AIP, após auscultar diferentes parceiros e entidades publicas e privadas do setor do Turismo, concluiu que, face ao cenário evolutivo da pandemia, continuam a não estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020. Este evento terá, assim, lugar apenas em 2021, entre os dias 03 e 07 de março, na FIL", lê-se num comunicado hoje divulgado.

Com esta nova data, a Fundação AIP diz assegurar as "melhores condições para o restabelecimento das dinâmicas geradas pelo maior evento do setor do Turismo em Portugal", bem como a presença de participantes internacionais.