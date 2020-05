Covid-19

Os restaurantes, cafés, pastelarias e esplanadas reabrem em 18 de maio na Madeira, indicou hoje o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhando que a decisão não constitui uma "imposição" e que os empresários podem continuar em 'lay-off'.

"Se existir, por razões de mercado da parte de alguns empresários a constatação de que devem continuar, face ao encolhimento do mercado, em 'lay-off', podem continuar", disse Albuquerque, em videoconferência de imprensa, no Funchal, após uma reunião do Conselho do Governo Regional.

O chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, anunciou hoje a reabertura de diversos espaços e setores, como igrejas, jardins, ginásios e praias, tendo em conta a evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago, com apenas 90 casos de infeção registados e já com 51 doentes curados.