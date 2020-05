Covid-19

O município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, vai ajudar os munícipes em vulnerabilidade financeira provocada pela crise gerada pela pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

"Os impactos económicos da pandemia expuseram muitas famílias a situações de grandes dificuldades financeiras", refere o presidente da autarquia, Nuno Moita, em comunicado enviado à agência Lusa, dizendo-se preocupado com o aumento da precariedade no emprego, com quebras no rendimento mensal dos agregados ou mesmo a perda total de rendimentos decorrente de uma situação de desemprego.

O autarca garante que a Câmara está em condições de assegurar apoios para ajudar os munícipes a ultrapassar este momento complicado e apela a "que ninguém se sinta constrangido por pedir ajuda".