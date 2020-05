Covid-19

O Museu do Vidro tem disponível uma 'app' que permite aos seus utilizadores uma visita virtual guiada por Guilherme Stephens, anunciou hoje a Câmara da Marinha Grande.

A aplicação móvel do Museu do Vidro permite aos utilizadores visitas a 360 graus, sem saírem de casa, refere uma nota de imprensa.

"A visita permite ao utilizador percorrer todos os espaços visitáveis do Museu do Vidro, sendo conduzido por Guilherme Stephens, que foi o impulsionador da indústria vidreira na Marinha Grande há 250 anos. Desta forma, todos os portugueses e estrangeiros - a 'app' está igualmente em inglês - poderão usufruir de uma visita guiada ao Museu do Vidro sem saírem das suas casas", adiantou a presidente do Município da Marinha Grande, Cidália Ferreira, citada na nota de imprensa.