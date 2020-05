Covid-19

O Governo Regional da Madeira determinou hoje a reabertura dos museus, galerias, centros culturais, bibliotecas e arquivos a partir de 14 de maio, sendo obrigatório o uso de máscara para colaboradores, funcionários e visitantes.

Segundo a informação divulgada pelo executivo, são também obrigatórias a desinfeção das mãos à entrada destes espaços com álcool e gel, e a limpeza e desinfeção das superfícies de contactos permanentes devem ser frequentes e ficar registadas.

Os serviços educativos permanecem suspensos em termos presenciais até que reabram as escolas, ficando assegurados, quando for caso disso, por via 'on-line'.