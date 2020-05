Covid-19

As exportações portuguesas de vestuário recuaram 23,5% em março face ao mesmo mês de 2019, somando 215,2 milhões de euros e deixando "preocupada" a associação setorial, que "antevê mais quebras nos próximos meses" devido à pandemia.

"Os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] mostram uma perda superior a 66 milhões de euros em março na comparação com o mesmo mês do ano passado para os exportadores portugueses de vestuário", refere a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC).

Num comunicado divulgado hoje, a associação assume-se "preocupada", já que esta quebra "ainda só reflete meio mês do estado de emergência", e diz antever "mais quebras nos próximos meses".