Covid-19

Os espaços em área florestal, os percursos pedestres recomendados, as quintas e os jardins públicos da Madeira reabrem na segunda-feira, 11 de maio, anunciou hoje o chefe do executivo, indicando que fica também autorizada a prática de várias modalidades desportivas.

"Todos estes espaços, atividades e equipamentos serão reabertos ao público, mediante a adoção de rigorosas medidas de distanciamento social, segurança sanitária, uso de equipamentos e máscaras de proteção para utentes e funcionários quando for o caso, ações frequentes de limpeza e higienização dos espaços", esclareceu Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, falava em videoconferência de imprensa, no Funchal, na qual foram anunciadas novas medidas de desconfinamento, em áreas como restauração, praias e culto religioso, tendo em conta a evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago, com apenas 90 casos registados e já com 51 doentes curados.