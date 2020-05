Actualidade

A Câmara de Lousada avisou hoje que poderá interpor uma providência cautelar para impedir a deposição de resíduos oriundos de Itália, num aterro sanitário do concelho, se a situação persistir.

"Se o problema não ficar resolvido nos próximos dias, a câmara municipal vai recorrer a todos os meios legais ao seu dispor para obstar a que esses resíduos continuem a ser depositados no aterro da RIMA, nomeadamente através da propositura de uma providência cautelar, sem prejuízo de outras formas de luta", lê-se num comunicado enviado à Lusa, assinado pelo presidente Pedro Machado.

Aquela autarquia do distrito do Porto refere ter tomado conhecimento que a empresa Rima, que gere o aterro de resíduos industriais não perigosos de Lustosa, recomeçou hoje as operações de transporte e deposição de resíduos provenientes de Itália, contrariando o pedido do município, efetuado no dia 28 de abril, para que essa operação fosse suspensa.