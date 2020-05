Covid-19

As verbas previstas para as Festividades de Nossa Senhora de Vagos e do Divino Espírito Santo vão ser encaminhadas para a aquisição de testes de despistagem de covid-19 e de equipamentos de proteção", foi hoje anunciado.

A decisão foi tomada em conjunto pelo município de Vagos e Paróquia de S. Tiago de Vagos, "tendo em conta a excecionalidade do momento" em que o mundo enfrenta uma pandemia do novo coronavírus.

"A decisão surge dentro dos princípios fundamentais da saúde pública e da segurança de todos os vaguenses, bem como de todos os milhares de peregrinos devotos que visitam o município de Vagos para celebrar e festejar esta data marcante para o nosso concelho", resume o presidente da Cãmara, Silvério Regalado.