Um estudo realizado no Algarve concluiu que as zonas utilizadas como maternidades e berçários pelas espécies marinhas, como as rias e os estuários, poderão ser das mais afetadas com as variações ambientais provocadas pelas alterações climáticas.

O estudo revelou que "o aumento da salinidade na ria [Formosa] durante o verão" - consequência de uma maior evaporação da reduzida coluna de água, pouca profundidade - que ultrapassa os valores ideais para algumas espécies, pode provocar "alterações na produção do zooplâncton, diminuindo a sua quantidade", logo, uma "menor disponibilidade de alimento" afirmou à Lusa a investigadora Joana Cruz.

Com as previsões a apontarem para "um futuro com verões mais quentes e cada vez menos chuva" há uma tendência para um aumento progressivo deste fenómeno que poderá ser intensificado no tempo", podendo afetar "o desenvolvimento e a quantidade destes organismos", afirmou a bióloga.