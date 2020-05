Actualidade

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo reabre as portas ao público na segunda-feira, com reforço de segurança, número de visitantes limitado a cerca de um terço da capacidade do espaço, e a equipa de funcionários reduzida.

Estas são algumas das regras básicas que o arquivo nacional, localizado em Lisboa, vai assegurar, juntamente com medidas de higiene e proteção, para poder começar a fazer atendimento presencial, serviço que tinha ficado suspenso em função das medidas restritivas impostas, devido à pandemia de covid-19.