Covid-19

As federações desportivas de Cabo Verde vão cancelar todas as competições referentes a esta época desportiva, conforme sugestão do Governo, como medida de segurança sanitária dos agentes desportivos por causa da covid-19, foi hoje anunciado.

"Todas as federações concordaram em cancelar as respetivas épocas desportivas", anunciou o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, após uma reunião com as federações desportivas do país para decidirem sobre a final da época desportiva em Cabo Verde.

Em março, quando surgiu o primeiro caso de covid-19 em Cabo Verde, as federações desportivas suspenderam todos os campeonatos nacionais por três semanas, conforme pedido feito pelo Governo, para prevenir a propagação da pandemia.