OE2020

A Segurança Social começou hoje a pagar o aumento extraordinário até seis e 10 euros aos 1,9 milhões de pensionistas com pensões de valor mais baixo.

Prevista no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), esta atualização extraordinária das pensões vai traduzir-se num aumento de 10 euros para os 1,3 milhões de pensionistas com pensões de valor até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, até 658,2 euros, e de seis euros para os cerca de 600 mil reformados que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015.

No total, esta atualização extraordinária representa uma despesa anual de 120 milhões de euros, segundo indica uma nota divulgada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.