Covid-19

As exportações de componentes automóveis cederam 3,5% no primeiro trimestre, em comparação com o período homólogo para 2.500 milhões de euros e, só em março, perderam mais de 25%, atingindo mínimos de 2009, foi anunciado.

De acordo com os dados avançados, em comunicado, pela Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), no primeiro trimestre, as exportações desta indústria cederam 3,5%, em comparação com o primeiro trimestre de 2019, para 2.500 milhões de euros.

Por sua vez, "as vendas em março de componentes automóveis para o exterior ficaram-se pelos 664 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 25,4% em relação ao mesmo mês do ano passado".