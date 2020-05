Almaraz

O ministro do Ambiente e da Ação Climática português afirmou hoje que "Espanha fez aquilo que estava previsto", não levantando qualquer crítica à continuidade da central nuclear de Almaraz até 2028.

"O Conselho de Segurança Nuclear [espanhol] decidiu que até 2028 a central poderá funcionar. Isso era o que estava previsto no plano nacional [de energia e clima] espanhol. Espanha fez aquilo que estava previsto", disse João Pedro Matos Fernandes, quando confrontado pelos jornalistas com a decisão de alargamento do funcionamento de Almaraz até 2028.

Segundo o ministro do Ambiente, o plano nacional de energia e clima de Espanha determina que "as centrais nucleares irão encerrar entre 2025 e 2035", sendo que as duas unidades de Almaraz serão das que vão "encerrar em primeiro lugar", uma em 2027 e outra em 2028.